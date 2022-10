Reconnective Healing: cursos oficiales en la ciudad de Buenos Aires

A diferencia de muchas técnicas, la Sanación Reconectiva libera al practicante de procedimientos difíciles y limitantes y lo pone en contacto con la forma más pura y real de energía que jamás se haya utilizado, y sus beneficios son observables y tangibles a nivel físico, mental, emocional y espiritual. La historia de esta técnica se describe en el convincente libro "The Reconnection - Heal Yourself, Heal the Others" (La Reconexión - Sánate a ti mismo, sana a los demás), escrito por el Dr. Pearl y traducido a más de 40 idiomas.

La Sanación Reconectiva es el futuro de toda práctica holística y es un verdadero camino de transformación y conciencia. Resultados increíbles esperan a quien se acerque a esta metodología tan espiritual pero científicamente reconocida.

La Reconexión, también llamada La Reconexión Personal, es un proceso que cambia la vida de las personas acelerando su camino de la manera más natural y poderosa. Sólo se recibe una vez en la vida y, a partir de ese momento, nada será igual. Todo se mueve de forma sincronizada y se transforma con alegría y autoorganización. Tus talentos se expresarán al máximo y volverás a tener realmente el control de tu vida y tu futuro.

