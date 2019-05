RAV4 MOTORIZACIÓN HÍBRIDA

El nuevo sistema híbrido auto-recargable de Toyota RAV4 está compuesto por dos motores (naftero + eléctrico) que trabajan conjuntamente, otorgando una potencia total de 222 CV para la versión AWD y 218 CV para las versiones 4x2

25/05/2019 | Motores La Capital

SISTEMA DE TRACCIÓN INTEGRAL INTELIGENTE

E-FOUR (iAWD)

Un nuevo sistema de tracción electrónica inteligente denominado “e-Four” que proporciona torque en las 4 ruedas según la situación lo demande.

Toyota Safety Sense:

Por primera vez en Argentina, las versiones “Limited” de la nueva Toyota RAV4 presentan el paquete de seguridad activa “Toyota Safety Sense”.

A diferencia de los vehículos convencionales que funcionan gracias a un motor de combustión interna, un auto híbrido es impulsado por la energía que le proveen sus dos motores, uno naftero y otro eléctrico.

El sistema híbrido Toyota HSD (Hybrid Synergy Drive) combina inteligentemente la potencia otorgada por un motor naftero convencional con la de un motor/generador eléctrico, adaptándose a cualquier condición de manejo

El nuevo sistema híbrido auto-recargable de Toyota RAV4 está compuesto por dos motores (naftero + eléctrico) que trabajan conjuntamente, otorgando una potencia total de 222 CV para la versión AWD y 218 CV para las versiones 4x2.

La batería se regenera automáticamente cuando el vehículo desacelera o frena, sin necesidad de enchufarse a una fuente de energía externa.

TRANSMISIÓN Y MODOS DE CONDUCCIÓN

Todas las versiones de la nueva RAV4 incorporan un nuevo tipo de trasmisión automática eCVT,

Continuamente variable.

Además, cuentan con levas al volante y 4 modos de conducción: normal, ecológico, deportivo y 100% eléctrico, haciéndolo un vehículo versátil y preparado para cualquier tipo de conducción.

Se trata de un nuevo sistema de tracción electrónica inteligente denominado “e-Four” que proporciona torque en las 4 ruedas según la situación lo demande.

Este sistema fue desarrollado para brindar una conducción propia de un SUV y una excelente eficiencia en combustible.

Toyota Safety Sense

Este sistema incorpora un radar de ondas milimétricas combinado con una cámara monocular para detectar una variedad de peligros y alertar al conductor.

CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO (ACC)

Este sistema mantiene automáticamente una distancia segura entre los vehículos para alivianar la carga al conducir durante largos períodos en la ruta.

SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDA)

La cámara de lente único y radar láser detectan líneas blancas para determinar la posición del vehículo. Si el conductor intenta dejar un carril sin activar la señal del giro, se emite una advertencia. El LDA brinda soporte en la corrección de la dirección.

MAYOR SEGURIDAD EN TODAS LAS VERSIONES

La nueva Toyota RAV4 pone a la seguridad como su principal prioridad. Es por eso que ofrece de serie para todas sus versiones 7 airbags, control de estabilidad (VSC), control de tracción (TRC) y ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistente de frenado de emergencia (BA).

SISTEMA PRE COLISIÓN FRONTAL (PCS)

Detecta la posibilidad de una colisión con un vehículo y alerta al conductor con una alarma. Si el conductor no aplica los frenos, el sistema ayuda a evitar o mitigar los daños aplicando un frenado de emergencia.

SISTEMA DE LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS (AHB)

La cámara de lente único evalúa el grado de brillo (desde el techo y las luces traseras de otros vehículos) en el área circundante y, por consiguiente, cambia entre luces altas y bajas.

Los nuevos sistemas de seguridad activa, como Toyota Safety Sense, están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción, por cuanto este sistema no reemplaza la conducción segura. El funcionamiento del Toyota Safety Sense puede verse afectado u obstaculizado debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, dirigirse a toyotasafetysense.com.ar

¿CÓMO ES EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HÍBRIDO TOYOTA HYBRID SYNERGY DRIVE?

IMPORTANTES BENEFICIOS DEL SISTEMA HÍBRIDO

Máxima eficiencia en consumo

puede lograr una autonomía aproximada de 1.000 km con un solo tanque de 55 litros alcanzando un

consumo promedio de 4,7 l cada 100 km.*

Auto-recargable

la batería no necesita enchufarse nunca, se recarga automáticamente durante la desaceleración y

frenado del vehículo.

Doble potencia y gran aceleración gracias a sus dos motores que trabajan conjuntamente.

Experiencia de manejo única y silenciosa gracias al motor eléctrico, se puede disfrutar de un

silencioso y placentero andar.

Eco-Friendly

menos emisiones que un vehículo convencional.

Confiable

es Toyota y posee una garantía transferible de 8 años o 160.000km sobre los componentes híbridos.

Equipamiento destacado:

*el amplio y espacioso panel de instrumentos combina un diseño atractivo y una conveniente funcionalidad.

*faros delanteros bi-led con nivelación automática en altura.

*llantas de aleación de 18”.

*techo solar panorámico con apertura eléctrica.

*sistema de apertura automática de baúl con sensor "manos libres”.

*display de información múltiple con pantalla a color de 7”.

*audio con pantalla táctil lcd 8", mp3, bluetooth® y navegador.

*cargador inalámbrico para smartphones

*freno de estacionamiento eléctrico con función "auto-hold".

Colores disponibles:

súper blanco

blanco perlado

negro mica

celeste metalizado

azul oscuro metalizado

plata metalizado

gris oscuro metalizado

rojo metalizado

