El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Ratner, anticipó que es "muy factible" que la semana próxima se repitan las medidas de fuerza tomadas por el gremio. Afirmó que evalúan la posibilidad de que se extienda a 72 horas.

"Vamos a analizar con todos los gremios, que somos más de 42 en toda la provincia, cómo sigue el plan de lucha. En Festram se reúne la comisión a cargo de este planteo salarial para ver cómo seguimos", contó Ratner a La Capital.

Respecto a la posibilidad de extender las medidas de fuerza, el referente de los empleados municipales de Rosario anticipó que "es muy factible que haya una medida de fuerza. Puede ser de 48 ó 72 horas, y estamos evaluando la movilización para el primer día".

Esta eventual movilización puede coincidir con otros gremios que ya anunciaron que adoptarán esta medida: docentes, estatales y personal de sanidad de distintos gremios.

La posibilidad de que se desarrolle una nueva medida de fuerza es, según Ratner, porque "no hay propuesta" por parte del municipio a la actualización de los salarios: "Con total honestidad, no tienen la menor idea de qué proponer y están esperando a ver qué hace la provincia para que ellos puedan proponer algo que no esté disociado a lo que ofrezca la provincia. No sé para qué tenemos paritarias desde 1996".