Rafaela: Inauguraron el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación"

La provincia inauguró en la ciudad de Rafaela el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación“ y la Plaza Sensorial Integradora. El acto fue encabezado por el gobernador Omar Perotti, quien sostuvo que “sin duda éste es un lugar histórico. La ciudad con su ferrocarril arrancó desde aquí, es un lugar central en la historia de la ciudad. No me cabe dudas que cualquiera que pasaba por acá quería ver esto de otra manera, quería verlo diferente y sentía que este lugar no podía estar así. Por eso es un gusto poder aportar recursos para que la ciudad pueda recuperar este espacio público”.