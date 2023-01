Quejas de los ferreteros por falta de mercadería y entrega de materiales a cuentagotas

Al mismo tiempo, afirmó que “no hay continuidad en una determinada marca que la gente prefiere, hay que aceptar lo que el mercado puede traer y que no es mucho. Tenemos falta de insumos y productos finales”.

En particular, sostuvo: "Tenemos productos derivados del acero, por eso tenemos problemas con lo que se está exportando, nos está faltando viruta de acero. No hay materia prima para producir viruta de acero".

Remarcó que “esta problemática de la falta de insumos importados atrasa toda la economía, como por ejemplo, las obras que están en construcción, en este momento hay posibilidades económicas pero no hay mercadería. Mucha gente que no se toma vacaciones, amplía la casa o hace alguna refacción, pero no encuentra determinados productos en las ferreterías”.

Por último, Angiulli, quien también pertenece a la Asociación Empresaria de Rosario, subrayó: “Ya lo hemos planteado a través del Secretario de Comercio, nuestra cámara tiene 117 años, hemos aprendido a movernos en aguas turbulentas. Entendemos que el país no tiene dólares, una gran cantidad de argentinos ahorran en dólares pero no tienen confianza en nuestra economía”.