Wanda Nara cumplió su promesa y llevó a sus hijos a ver final del Mundial Qatar 2022

En medio de las turbulencias por su separación de Mauro Icardi , Wanda Nara se tomó un avión y se fue a ver la final del Mundial Qatar 202 2. Dejó todo en "stand by", inclusive su tumultuoso romance con L-Gante, y partió a ver a el partido que la selección nacional disputará este domingo ante Francia en el estadio Lusail. Lo hizo, para sorpresa de propios y ajenos, para cumplir una promesa .

La modelo y empresaria, que fue la artífice de los últimos millonarios contratos de su ex marido, conoce bien el mundo del fútbol y no tiene problemas para afrontar el alto costo que tiene los aéreos a Qatar. Por eso, no dudó en cumplir lo que les había prometido a sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, a quienes le había asegurado que si el equipo de Lionel Scaloni pasaba las semifinales los iba a llevar a ver la final.