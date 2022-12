Uruguay culpa a un penal que le dieron a Portugal por la eliminación

El entrenador de Uruguay, Diego Alonso, aseguró: "Nos eliminó un penal que hasta la Fifa dice que no es falta"

El director técnico de Uruguay , Diego Alonso, remarcó este viernes que el polémico penal que sufrió su equipo en contra ante Portugal fue determinante en la eliminación del equipo del Mundial Qatar 2022. Alonso destacó que los jugadores “dieron todo” y que no tenía pensado “poner excusas”, pero recordó el polémico penal en tiempo de descuento que significó la derrota por 2-0 ante Portugal en la segunda fecha del grupo H.

“Todo el mundo vio lo que pasó. Nos eliminó el penal de Portugal, no fue el punto contra Corea. Fue el gol en tiempo extra que la propia Fifa dice que no es penal”, señaló Alonso.

El entrenador de Uruguay hizo referencia a la mano que le cobraron al defensor José María Giménez que, según contó la dirigencia de la AUF, la Fifa reconoció como un error arbitral.

Sobre el triunfo 2-0 sobre Ghana que no alcanzó para clasificar por tener menos goles a favor que Corea del Sur, Alonso lamentó que durante “80 minutos” estuvieron clasificados y aseguró que no tiene nada que reprocharle al equipo.

“Creía mucho en los jugadores y en lo que podíamos hacer en este Mundial. Me gustó el equipo de hoy, fuimos valientes y jugamos sin temor. Me hubiera gustado antes, pero no tengo nada para reprochar”, completó el técnico de Uruguay.

De cara a su futuro, el ex delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata consideró que es “muy pronto” para hablar de ese tema y que se tomará “unos días” para hablar más “tranquilo” con la dirigencia.

Diego Alonso pospuso todo lo referente a su futuro en el equipo a dentro de unos días, cuando charlará "tranquilamente" con la Asociación Uruguaya de Fútbol, una vez que consideró que ahora mismo es "muy pronto, en caliente, para poder hablar" de ello, al tiempo que no desveló cuál es su intención, si continuar en el conjunto celeste o regresar a dirigir a algún club.

"Es muy pronto, en caliente, para poder hablar. Simplemente, dejaremos pasar las horas, los días y charlaremos tranquilamente", explicó el técnico cuando fue preguntado por cuando se producirá la conversación con la Asociación Uruguaya de Fútbol para decidir si seguirá o no al frente de la selección mayor.

Después, fue interrogado por su intención: "No es momento de contestar ni hacer una valoración como esa en estos momentos. Sí puedo decir que desde el primer día creí en los futbolistas y ellos respondieron clasificándonos para el Mundial, después de una situación adversa. Respondieron enormemente no solo con resultados, sino con el juego, y estoy agradecido a lo que hicieron. Después, todo el camino hasta el Mundial fue espectacular".

"Lamento haber quedado fuera del Mundial, profundamente. Confío mucho en los jugadores, en los que podían dar, podían hacer y producir en el Mundial. En el segundo tiempo de Portugal y en el primer tiempo de hoy se vio el carácter. Lamento que nos hayan eliminado porque entiendo que estábamos para mucho más", afirmó.