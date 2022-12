Saúl Canelo Álvarez no quiso estar ausente en las felicitaciones por la consagración de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 y lo hizo mediante un posteo en sus redes sociales. El boxeador, que apuntó contra el rosarino Lionel Messi por un video que se viralizó luego del partido con México, reconoció al equipo albiceleste con un escueto mensaje.

https://twitter.com/Canelo/status/1604630642372665344 Muchas felicidades Argentina, se lo merecían — Canelo Alvarez (@Canelo) December 19, 2022

"Muchas gracias, Canelo. Lo pasado, pisado. Borrón y cuenta nueva", le respondió el Kun a Canelo, dando por finalizado la pelea que había dado vuelta al mundo durante la primera fase del Mundial.

https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1604870559409623044 Muchas gracias, Canelo. Lo pasado, pisado. Borrón y cuenta nueva https://t.co/mr8qVKLYm0 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 19, 2022

Después del partido contra México, el boxeador se mostró molesto y enojado con el capitán del equipo de Lionel Scaloni tras la viralización de un video donde muchos señalan que Messi pateó la camiseta mexicana después de la victoria.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", fue el primero de los tuits que publicó el boxeador en su red social y después escribió a modo de amenaza: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre".

Esta demostración de enojo generó que varios compañeros de Messi, y gran parte del mundo, reaccionaran en contra. Allí el Kun no dudó en responderle: “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario”.

Después de las idas y vueltas Canelo salió a pedir disculpas y hasta el mismo 10 salió aclarar la situación minimizándola: "Fue todo un mal entendido". Después de la pelea, ambos protagonistas decidieron dar por finalizado el "round" y empezar de cero.

Los memes

Luego de que el púgil mexicano felicite el seleccionado argentino, el ingenio de la gente comenzó a regar las redes y las reacciones sobre el posteo del boxeador no se hicieron esperan, por lo que los memes hicieron su aparición y divirtieron a todos. Algunos de ellos: