Scaloni: "Es un momento para festejar porque Argentina está en el pedestal del fútbol"

"No prefiero a nadie para la final, nunca fui de buscar rivales. El que toque, tocará. Los dos merecen estar ahí porque son dos grandes selecciones", expresó el entrenador argentino.

"Intento no emocionarme. Creo que estoy en el lugar soñado para cualquier argentino, todos actuarían de la manera que actúo yo. Cuando jugás para tu selección y representás a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos. Después se puede ganar o perder, pero es emocionante y lo de la gente también. Va todo de la mano, cuando perdimos con Arabia sentimos el apoyo y eso es inigualable", expresó el ex jugador de Newell's en conferencia de prensa.