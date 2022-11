Scaloni: "El que piensa que Australia será fácil, está equivocado"

Respecto al próximo encuentro, señaló: "Todos los rivales son difíciles, a nosotros nos ganó Arabia. El fútbol es partido a partido, es todo analizable. El que piensa que Australia será fácil, está equivocado. Cuando jugás un Mundial y representás a tu país, te multiplicás".

Consultado sobre para qué está el seleccionado argentino en este torneo, el DT oriundo de Pujato sentenció: "Somos un equipo que va a dar pelea. Pensar que porque ganamos hoy vamos a ser campeones es errado. El método y cómo buscás el resultado siempre queda. Se puede perder, hay que ver cómo. Me duele la forma en que perdimos con Arabia Saudita. No somos favoritos, somos los mismos", sostuvo el entrenador bajándole lo s decibeles al optimismo de la gente.

Sobre el planteo de Polonia, que solo especuló con el resultado y salvo un par de veces casi nunca pasó del medio de la cancha y esperaba muy atrás, Scaloni sostuvo: "Habíamos visto que Polonia no defendía del punto de penal para atrás. Se agrupaban mucho entre el arquero y el área chica. Buscábamos el centro atrás con Ángel (Di María) abierto y el desdoble de Nahuel. Por suerte salió".

En el segundo tiempo llamó la atención la salida de Angel Di María, quien se mostró siempre como opción y cada vez que pudo desniveló por la derecha, el entrenador dejó en claro que salió por una molestia. "Di María sintió que el cuádriceps se le puso duro y preferimos sacarlo para no arriesgar. Es un jugador importante para nosotros", argumentó.

Por último, Scaloni no dejó pasar por alto el hecho de que el equipo vuelva a jugar el próximo sábado, solo tres días después de este partido ante Polonia. "Me parece una locura jugar cada 2 días cuando somos primeros del grupo. No lo puedo entender. No están dadas las condiciones. Podríamos haber tenido más descanso", se quejó el entrenador.