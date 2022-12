Rodrigo De Paul sacudió las redes pero con un emotivo mensaje antes del choque ante Croacia

El video, de pocos segundos, comienza mostrando a De Paul caminando muy nervioso y luego la imagen se centra en el penal que ejecuta el Toro Martínez, que significó el pase a las semifinales del seleccionado argentino.

Tras el gol, Rodrigo De Paul no sale corriendo al igual que la mayoría de sus compañeros, sino que queda tendido sobre el césped llorando muy conmovido por esa vibrante y angustiante definición.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

El partido había terminado igualado en dos tantos por los goles de Messi y Nahuel Molina. Sin embargo, Países Bajos lo igualó y hubo que definir en la tanda de penales.

Mientras transcurren las imágenes de fondo se escucha el tema "Arrancarmelo" de Wos. "Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no-oh-oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar", dice el trapero en lo que podría pensarse una alusión a la Copa del Mundo de Qatar.