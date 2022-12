Rodrigo De Paul: "Sabíamos que iba a ser difícil pero seguimos jugando de la misma manera"

Sobre el apoyo del público argentino, De Paul dijo que hay una conexión mutua: "Nos contagiamos de ellos y ellos se contagiaron con nosotros. Hoy nos toca estar de este lado pero seguimos siendo hinchas solo que la vida nos dio esta posibilidad hermosa de poder defender estos colores"

Consultado sobre si consideraba que había sido su mejor partido en el Mundial, el mediocampista del seleccionado argentino indicó que "No me lo puse a analizar todavía, pero la verdad es que me sentí muy cómodo. Sigo creciendo, sigo teniendo confianza y me siento muy bien físicamente lo que me da mucho placer. Mientras pueda ayudar a mis compañeros bienvenido sea"

Acerca de la última pelota del partido, donde Australia tuvo la oportunidad de conseguir lo que hubiera sido un inmerecido empate, De Paul expresó: "La que sacó el Dibu es una pelota tremenda. Pero soy consciente de que para conseguir grandes cosas necesitás un gran arquero y creo que nosotros tenemos el mejor".