Quiénes faltaron a la última cena en Qatar de las mujeres de los jugadores de la selección

La cena de las mujeres de los jugadores de la selección antes de los partidos se convirtió en un rito y en una cábala para el equipo de Lionel Scaloni . Hasta ahora la reunión, que las esposas, parejas y novias de los futbolistas difunden en las redes sociales, dio resultados positivos, al menos así lo piensan los supersticiosos que son legión el mundo del fútbol, así que no podía faltar en la previa del choque con Francia.

Para no perder ni una pizca del glamour con el que viven sus vidas, pusieron un nuevo código de vestimenta para la reunión a la que, además, se sumaron caras nuevas. Las chicas se reunieron con nueva cábala: todas fueron con algo negro.

mujeres seleccion.mp4

Además, la esposa de Juan Foyth, Ariana Alonso, que viajó a Qatar con sus hijos para estar junto al jugador del Villarreal en su primera final mundialista. Tuvo a su última hija en noviembre y durante el nacimiento el lateral se enteró que estaba convocado a la selección. Con la niña de poco más de un mes, Ariana posó en la foto cábala y fue parte de una tradición que empezó antes del partido con Australia.

De las 26 mujeres, en esta ocasión fueron 20. Las ausencias más notables fueron las de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien como no pudo asistir a las anteriores no quiso romper la cábala y no fue, y Tini Stoessel, novia de Rodrigo De Paul.

En cambio, el encuentro tuvo entre sus infaltables a Carolina Calvagni, (Nicolás Tagliafico), Agustina Gandolfo, (Lautaro Martínez), Oriana Sabatini (Paulo Dybala), Muri López Benítez (Lisandro Martínez), Linda Raff (Papu Gómez), María Emilia Ferrero (Julián Álvarez), Daniela Rendón (Franco Armani), Yesi Frías (Exequiel Palacios), Agustina Bascerano (Germán Pezzella), Celeste Rey (Nicolás Otamendi), Karen Cavaller (Cristian Romero), Alanis Poza (Thiago Almada), Ariana Alonso (Juan Foyth), Rocío Espósito (Gerónimo Rulli), Sabrina Di Marzo (Ángel Correa), Valentina Cervantes (Enzo Fernández), Bárbara Occhiuzzi (Nahuel Molina), Guadalupe Wada Ramón (Guido Rodríguez), Julia Silva (Marcos Acuña) y Camila Mayán (Alexis Mac Allister).

seleccion mujeres.jpg

Desde que Antonela llegó a Qatar, el pasado 21 de noviembre, recorrió los centros turísticos del país, inclusive hizo la excursión al desierto, también comió en los restó más refinados y dedicó tiempo a visitar espacios de belleza y cuidado personal. La única vez que se mostró junto a una esposa de un jugador fue cuando se reencontró con su gran amiga Sofía Balbi, la mujer de Luis Suárez. Son muy amigas y hacen planes juntas porque sus hijos también se llevan bien.

Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel di María, ella viajó con buena parte de su familia y Camila Galante, la compañera de Leandro Paredes, es una más en un grupo dedicado a divertirse y a hacer el aguante en Qatar.