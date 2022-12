Qatar 2022: Sampaoli dijo que veía "campeón" a España

El entrenador casildense lamentó que el seleccionado español no tuvieron "la contundencia que merecía su dominio".

“Me parece que España, por lo que me generó en partidos que jugó, tuvo superioridad, pero no la contundencia que merecía su dominio. Hasta antes de quedar eliminada yo veía a España candidata a ganar el Mundial”, comentó el ex entrenador de la selección argentina.