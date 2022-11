Qatar 2022: Marruecos y Croacia hicieron tablas en el debut mundialista

No obstante la situaciones fueron pocas y todas para Croacia con un remate desde lejos de Iván Perisic, una gran tapada del arquero Bono ante un remate de Nikola Vlasic y un tiro de Modric apenas alto.

La segunda mitad no cambió demasiado en cuanto a la paridad y a pesar de algunos intentos de ambos conjuntos no lograron romper el cero, en un duelo en el que no se produjeron demasiadas acciones de riesgo y, por ende, no pudieron lastimarse.

El empate obligará ahora a las dos selecciones a buscar la victoria en la siguiente presentación si pretenden clasificar a la siguiente fase.

Ahora deberán esperar y ver que pasa con Bélgica, que terminó 3° en Rusia, que intentará repetir o mejorar aquella actuación. Dotado de figuras de gran actualidad, el equipo del español Roberto Martínez (aparece primero en el ranking Fifa), tiene como referentes al arquero Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Romelu Lukaku (hoy ausente por lesión).

Enfrente tendrá a Canadá, conjunto revelación de las eliminatorias de Concacaf, que tiene a Alphonso Davies como líder.

Formaciones:

Embed

Estadio: Al Bayt

Arbitro: Fernando Rapallini (Arg)

TV: TyC Sports y DirecTV.

Hora: 7 (Argentina).

En vivo