Qatar 2022: Lionel Scaloni y la táctica de errar y corregir

El gol de Lionel Messi generó la alegría que se esperaba en medio de, hasta ese momento, tanta tensión. Pero el zapatazo de Enzo Fernández a minutos del final fue el del desahogo total, el que fortaleció la sensación de que Argentina ya había dado el paso que debía dar. Y que justo haya sido el ex River el encargado de la sentencia no parece casualidad, porque el volante de Benfica fue la primera gran apuesta de Lionel Scaloni en medio de un partido en el que hasta minutos antes del gol de Messi era cuesta arriba en este Qatar 2022. Porque el andar cansino que nacía desde el fondo con un Guido Rodríguez que hacía todo lento nunca encontraba aceleración. A la luz del resultado, y exceptuando esa genialidad de Messi en el primer gol, la variante de Fernández por Guido Rodríguez resultó clave para un equipo que había salido a jugar con cinco variantes en relación a los once del debut frente a Arabia Saudita. Y mas: la mano de Scaloni también se vio inmediatamente después del grito de Leo, cuando no le tembló el pulso para tirar jugadores al campo de juego y armar una línea de cinco en el fondo.