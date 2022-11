La derrota frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial Qatar 2022 alteró ánimos, pero sobre todo introdujo un escenario que el equipo de Lionel Scaloni no tenía en mente afrontar. Y en medio de esa enorme catarata de conjeturas que hoy se hacen hay una pregunta que resulta imposible dejar de plantearla: ¿cómo responderá esta selección frente a semejante cimbronazo? Y no se hace desde la simple retórica, sino que lo que se plantea tiene que ver con que es la primera vez que esta selección se topa frente a un momento de presiones supremas, donde una derrota la sacaría del Mundial ya en el segundo partido. Nunca antes el equipo de Scaloni se vio forzado a atravesar una situación de esta magnitud y ahí está el verdadero desafío para el joven DT y sus dirigidos. Todos tienen la necesidad/obligación de demostrar temperamento, carácter, cabeza y, sobre todo, juego. La última vez que arrancó perdiendo un torneo fue en 2019, ante Colombia, en el inicio de la Copa América en la que Argentina llegó a semifinales. Claro, una Copa América no es, no se vive y mucho menos se siente como un Mundial.