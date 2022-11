Fifa eligió 36 árbitros, 69 árbitros asistentes y 24 miembros del equipo del VAR. Entre las mujeres seleccionadas se encuentran las árbitras Stephanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda) y Yoshimi Yamashita (Japón), mientras que habrá tres asistentes, con la doble participación latinoamericana de Neuza Back (Brasil) y Karen Díaz Medina (México), además de Kathryn Nesbitt (Estados Unidos).

Aguilera.JPG Anahí Aguilera: "En nuestra profesión lo importante es la calidad arbitral y no el género. Así debería ser siempre".

Frappart (38 años) es la más experimentada: árbitra en la liga francesa masculina y en Champions League. También dirigió dos encuentros correspondientes a las eliminatorias de la Uefa para Qatar 2022.

Yamashita (36 años) fue la primera mujer en dirigir un partido de la primera división de la liga de Japón y de la Liga de Campeones del fútbol asiático.

En tanto, Mukansanga (34 años) tiene una década de trayectoria como jueza y este año dirigió Zimbabue y Guinea por la Copa Africana de Naciones masculina, siendo la primera mujer en impartir justicia en dicha competencia.

Ovación habló con tres árbitras para darle magnitud a este importante avance que erige a Qatar 2022 como un antes y un después para el arbitraje femenino. “Es un orgullo y ojalá abra muchas puertas”, coincidieron Anahí Aguilera, Tamara Acuña y Viviana Ortiz, aunque recalcaron que “siguen existiendo prejuicios del público masculino, incluso hasta de las mismas mujeres”.

Aguilera es la primera árbitra formada en la Asociación Rosarina de Fútbol que ingresó a la tabla de méritos utilizada por el Consejo Federal de AFA para las designaciones. Y tuvo la oportunidad de debutar en el Torneo Regional Amateur. Acuña dirige en la Rosarina, en décima del fútbol masculino, y en la primera del futbol femenino. Mientras que Ortiz también lo hace en femenino, en masculino en inferiores y es asistente de primera división, además de dirigir en futsal y fútbol playa, en ambas categorías.

Acuña.JPG Tamara Acuña: "A ellas les tocó marcar el recorrido, con sacrificio y dedicación. Harán historia y hay que agradecerles".

¿Qué les genera que haya, por primera vez en la historia, arbitraje femenino en un Mundial de fútbol masculino?

Aguilera: Mirá, si puedo describir lo que se siente como mujer, es un orgullo total. Creo que, en nuestra profesión, lo importante es la calidad arbitral y no el género. Así debería ser siempre. La árbitra francesa Frappart tuvo la oportunidad de mostrar su capacidad arbitral en la Supercopa masculina en 2019. Con los nombramientos de estas árbitras se llega a uno de los objetivos más lindos para nuestro género dentro del fútbol. El rendimiento de las árbitras designadas para el Mundial fue excelente en forma constante y eso resultó determinante. Así lo ven los instructores y los veedores de la comisión de árbitros de la Fifa. El futuro debería ser que haya árbitras en las grandes competiciones masculinas, se viva con total normalidad de eso y dejé de ser noticia.

Acuña: Considero que fue un gran paso que se dio en el mundo del futbol. Todos sabemos que el camino de esas árbitras no fue corto, no fue fácil y nadie les explicó por dónde debían ir. A ellas les tocó marcar el recorrido, con sacrificio y dedicación. En este Mundial ellas hacen historia y a partir de ahí dejarán abiertas las puertas para las mujeres que nos queremos dedicar al arbitraje. Tenemos mucho que agradecerles y mucho que aprender. Personalmente siento que son una inspiración hacia donde mirar cuando el camino se pone complicado.

Ortiz: Es un primer Mundial con árbitras, que van a hacer historia. Es un orgullo. Y me gustaría hacer hincapié en que lo más importante es la calidad y no el género. Si bien la más reconocida es la francesa Frappart, que ya dirigió partidos de gran nivel, todas las que fueron a Qatar se lo merecen. Por rendimiento y constancia. Esta es la primera vez, es histórico y todo un avance de las mujeres dentro del fútbol. Espero que sirva para que, en el futuro, sigan convocando mujeres para competencias de elite. Tiene que dejar de ser algo raro, especial y debe convertirse en algo normal esto de ver árbitras dirigiendo en grandes torneos.

Ortiz.jpg Viviana Ortiz: "Todavía está el prejuicio, pero de a poco vamos ganando el lugar que nos merecemos".

¿Es más fácil ser árbitra en la actualidad o sigue existiendo una mirada prejuiciosa del público en general?

Aguilera: En cuanto a los prejuicios, existen de ambos géneros. Deberían entender que el arbitraje es una profesión y no un pasatiempos ni un hobby.

Acuña: Definitivamente todavía no es un tema superado. Los prejuicios se sienten en cada partido a los que voy. Algunas veces me ha tocado presenciar situaciones en donde la diferencia por ser mujer la marcan los integrantes del cuerpo técnico de los equipos. Es la situación que menos tolero porque siento que son quienes están representando a un club y no está bueno que transmitan ese mensaje. Pero los prejuicios en la mayoría de los casos vienen de parte del público. Y no solo del masculino. Hay situaciones en las que también el público femenino tiene esa mirada prejuiciosa que tendría que frenarse.

Ortiz: Sí, todavía está ese prejuicio, aunque de a poco van aceptando a las mujeres. No digo que todos son iguales, porque me tocó ir a partidos de varones y hubo un trato respetuoso. Pero en Argentina sigue habiendo muchos prejuicios, más allá de que se está bastante por debajo de otros países en relación al tema machismo en el mundo del fútbol. Por eso creo que no designan o no se animan a designar mujeres. Ojalá que tengamos esa posibilidad porque hay mujeres con muchas condiciones. La realidad es que hay que hacer un cambio de mentalidad en el fútbol argentino. Pero de a poco vamos ganando el lugar que nos merecemos.