Por qué el gol de Japón a España se consideró válido

¿Qué sucedió?

Después de ir perdiendo 1-0 en el medio tiempo, el suplente japonés Ritsu Doan anotó a los 48 minutos. Sin embargo, un empate no fue suficiente. Necesitaban otro gol.

Tres minutos más tarde, Japón volvía a invadir la portería española mientras el balón cruzaba la portería. Dos jugadoras japonesas se resbalaron intentando enganchar el balón de nuevo por delante y Kaoru Mitoma lo consiguió.

La patada de Mitoma envió la pelota al césped y rebotó en un bucle lento para que Ao Tanaka lo guiara hacia la red con su rodilla derecha.

¿Cuál es la regla?

La regla de fútbol de la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol relacionada con el incidente viene en la "Ley 9: La pelota dentro y fuera del juego".

La Sección 9.1 establece: “La pelota está fuera de juego cuando ha traspasado completamente la línea de gol o la línea de banda por tierra o por aire”.

La totalidad del ancho, o circunferencia, de la pelota tiene que cruzar la línea para estar fuera de juego. No tiene que estar tocando la línea blanca.

Un ángulo de cámara a nivel de campo el jueves mostró un espacio verde entre la línea y la pelota, lo que hacía que pareciera fuera de juego.

“Si no fuera un gol, no me habría decepcionado”, dijo Tanaka.

Revisión del video

Los oficiales de los partidos de la Copa del Mundo se beneficiaron de 42 cámaras de transmisión para revisar todas las jugadas durante los 64 juegos en Qatar, “ocho de los cuales son en cámara superlenta y cuatro en cámara ultralenta”, dijo la Fifa.

La tecnología VAR está en desde la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El equipo VAR incluye cuatro árbitros que revisan todas las jugadas frente a un banco de pantallas. Alertan al árbitro en el campo sobre "errores claros y obvios" e incidentes perdidos en eventos de "cambio de partido".

No se les permite intervenir por cada posible infracción de las reglas, solo las que se relacionan con goles, posibles penalizaciones, tarjetas rojas y casos de identidad equivocada en la concesión de tarjetas amarillas y rojas.

Cada gol en la Copa del Mundo se revisa para garantizar que el juego previo sea válido.

El equipo VAR tardó más de dos minutos el jueves en confirmar que el gol de Japón era bueno.

Otros deportes

Otros deportes tienen diferentes formas de decidir si la pelota está en juego.

En el tenis, el sistema Hawk-Eye basado en una cámara verifica si alguna parte de la pelota estaba tocando la línea y, por lo tanto, dentro de los límites.

En básquet, un jugador puede mantener la pelota en juego siempre que ninguna parte de su cuerpo toque el suelo fuera de la cancha.