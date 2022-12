Mundial Qatar 2022: ya son tres los periodistas muertos durante la cobertura de la Copa del Mundo

Wahl había manifestado problemas de salud en su estadía en Qatar. El periodista, días antes, contó en su blog que había sido tratado por lo que aparentemente se trataba de una bronquitis.

"Mi cuerpo finalmente se ha desmoronado. Tres semanas de poco sueño, elevado estrés y mucho trabajo pueden hacerte esto", dijo al contar que lo que parecía "un resfriado" pasó a ser algo "más severo".

El cuerpo del estadounidense fue repatriado a su país, según confirmó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa. "Podemos confirmar que los restos y pertenencias de Grant Wahl fueron repatriados a Estados Unidos", informó.

periodistas.jpg

Ante las dudas que se han generado alrededor de la muerte de Wahl por su postura crítica con la organización del torneo, el portavoz explicó que el cuerpo no presenta señales de una muerte violenta y señaló que la colaboración con las autoridades cataríes fue "excelente". A petición de los familiares, el cuerpo del periodista fue entregado a un centro médico de Nueva York para que le realicen una autopsia.

Por otro lado, Eric, el hermano del periodista había publicado en redes sociales que a causa de reinvidicaciones, Wahl había recibido amenazas de muerte y llegó a sugerir que fue asesinado, pero luego se desdijo.

La Fifa homenajeó al informador norteamericano antes del partido entre Inglaterra y Francia, al situar una fotografía y unas flores en el lugar de la tribuna de prensa en el que se iba a ubicar para cubrir el partido.

Una segunda víctima fatal

El segundo profesional que falleció durante el desarrollo del Mundial es el fotoperiodista qatarí Khalid al-Misslam, de 44 años, que murió "repentinamente" el domingo, según confirmó Al-Kass TV, medio para el que trabajaba.

Si bien no se ha confirmado la causa de su muerte, la Asociación de la Prensa Deportiva Internacional (Aips) confirmó que no se encontraba en su puesto de trabajo durante su muerte y que, según los informes, murió de un ataque al corazón. "Creemos en la misericordia y el perdón de Alá para él, y enviamos nuestras más profundas condolencias a su familia", publicó el diario local The Gulf Times.

La propia Aips difundió también que tres semanas antes, en el comienzo del Mundial, el técnico de ITV Roger Pearce también había muerto. El trabajador, de 65 años, falleció antes del partido entre Gales y Estados Unidos (21 de noviembre).

Al igual que Wahl, Pearce se encontraba en su octava cobertura mundialista, a las que también se le añaden otras numerosas como en Eurocopas, mundiales de rugby, Fórmula Uno, Rally o Liga de Campeones, entre otros.