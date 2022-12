Un jugador de la selección de México le tiró una indirecta al Tata Martino

Se trata de Gerardo Arteaga, quien mostró su fastidio por no haber jugado. ''Todas las noches me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí", publicó en las redes sociales

El jugador de Genk de Bélgica dejó en claro a través de su cuenta de Twitter que el ser convocado al Mundial no le causó emoción ya que nunca se sintió parte del grupo. La falta de participación fue algo que terminó por hacerlo sentir de esa manera más allá de que no todos los jugadores convocados a una selección juegan.

''Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción.'', publicó de forma contundente el defensor, quizás enviando una indirecta a su ex entrenador.

https://twitter.com/Arteaga_Gera/status/1600642873224941569 Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción. — Gerardo Arteaga (@Arteaga_Gera) December 8, 2022

El mensaje rápidamente se hizo viral y dio de qué hablar rápidamente, ya que mucha gente estaba apoyando al jugador y, por el contrario, criticando con dureza al DT rosarino.

Un jugador que vivió un caso similar fue Rogelio Funes Mori, delantero de Monterrey que fue llamado para participar del Mundial dentro de una gran polémica por el hecho de ser naturalizado y porque para muchos no tenía el nivel para ir. Con toda la controversia incluida, el Tata Martino decidió convocarlo dejando afuera de la lista a otros atacantes mexicanos.

Aún con tomando en cuenta todo esto, el ex DT de Newell's optó por no darle ni un solo partido de titular y solamente 11 minutos por disputar del último duelo de México en el mundial, que precisamente fue ante Arabia Saudita.

Es decir, Funes Mori sí tuvo mínima participación a diferencia de Arteaga que no vio ni un solo segundo, pero lo que sorprendió a varios fue que jugó tan poco con todo el respaldo que venía teniendo por parte de Martino.