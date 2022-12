Lionel Scaloni: "No sé si jugamos para Argentina o para Holanda"

"Veremos cómo están todos; hoy (jueves) tomaremos la decisión en base a eso y a cómo queremos plantear el partido. No me atrevería a decir si (un jugador) está o no", respondió incómodo en la conferencia de prensa anterior al cruce con los neerlandeses.

https://twitter.com/sudanalytics_/status/1600857518494076928 “No sé si jugamos para Argentina o para Holanda”.



Lionel Scaloni.pic.twitter.com/yQctdCjAuA — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 8, 2022

Luego, en otra entrevista con un grupo de periodistas argentinos el DT ante la pregunta sobre si De Paul está lesionado desafíó: "Si me decís quién te lo dijo te cuento la situación de Rodrigo". A lo que el hombre de prensa lógicamente se negó.

"El entrenamiento fue a puertas cerradas", insistió y cuando se lo consultó si se había enojado por la información que trascendió tiró: "No me enoja. No sé si jugamos para Argentina o para Holanda. No me interesa las cosas que salgan. Hay que mejorar todo el entorno”.