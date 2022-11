Messi no lució a pleno luego de una semana de turbulencias y dudas. Paredes, sobre todo, y Romero no rindieron bien. ¿Estaban para el debut en el Mundial Qatar 2022?

En la conferencia de prensa previa al debut, Lionel Messi salió a aclarar rápido que estaba bien desde lo físico. “Un golpe nada más”. Increíblemente, lo que siguió fueron todos centros sin ninguna repregunta. Instantes después, tampoco las hubo para Lionel Scaloni. Nadie parecía darle importancia, no solo al golpe del 10, sino a cómo estaban los otros tocados. Demasiado clima festivo había, como si todas las alarmas que sonaron en la semana no fueran importantes. Y en la cancha se vio que había motivos para preocuparse. Como dijo el técnico, que en un Mundial los detalles cuentan sobremanera, la contribución de la lentitud del mejor del mundo, los cambios rápidos del Cuti Romero y Leandro Paredes alertaron o dejaron la sospecha que no estaban en las mejores condiciones. Obvio, uno debía jugar aunque fuera “en una pata”, ¿los otros debieron hacerlo?