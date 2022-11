Lionel Messi entrenó normal este jueves y jugará ante México. Lionel Scaloni no probó el once de la selección argentina aunque habría mínimo tres cambios.

La atención, lógica, está puesta en Lionel Messi y la molestia en el sóleo que arrastra desde semanas antes del comienzo del Mundial. Por eso tanta atención a su participación en la práctica del jueves de la selección argentina. Y lo sucedido trajo una cuota de alivio. La Pulga cumplió con el trabajo táctico junto al resto del plantel, previo paso por el kinesiólogo. No tendrá problemas para el trascendental cruce contra México, al igual que todos los demás compañeros, aunque no se sabe cuáles serán los elegidos para comenzar de titular. Es que Lionel Scaloni no practicó con ninguna formación que brinde pistas para el partido del sábado.