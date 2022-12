Mundial Qatar 2022: Fideo Di María sigue a punto

Flaquito. Desfachatado. Encarador. Atrevido como cuando pateaba en el potrero de El Torito o con un carné trucho en 1º de Mayo para jugar con los amigos del barrio La Esperanza. Angel Di María conjuga todo lo que un futbolista debe tener en una Copa del Mundo. Tiene una zurda magistral. Punzante. Fideo demostró contra Polonia ser un gambeteador nato. Pertenece a una raza en extinción. Volvió a ser esencial. Es el segundo chofer de esta Scaloneta que arrancó a los pistonazos y ahora regula con las revoluciones justas. Es un producto bien rosarino. De exportación. Lo ratificó cuando salió del estadio “de los contendedores” 974 de Doha y apareció a toda marcha para copar la marquesina internacional e imponer su ritmo en el equipo. Fue uno de los abanderados nacionales en la clasificación a los octavos de final del mundial. Pero no todo terminó siendo color rosa. El experimentado volante todavía no está en plenitud física. Aunque aguantó hasta que las piernas le dieron. Pero hay un dato que no es menor. Dejó la cancha luego de regar el campo de juego con una molestia en el cuádriceps derecho. A priori no es para alarmarse. Tampoco para minimizar porque en este tipo de torneos un cambio menos representa dar ventajas o romperse.