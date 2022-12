"La característica de Croacia es la fuerza mental", según un periodista de esa nación europea

Hablando de Messi y Modric, Leo marcó su primer gol con la albiceleste el mismo día que un jovencito Luka debutaba con la cuadriculada rojiblanca. Fue el 11 de marzo de 2006, en el St. Jakob Park de Basilea, con victoria croata por 3-2. Abbondanzieri; Burdisso, Coloccini, Demichelis y Samuel; Riquelme, Ponzio y Cambiasso; Messi, Crespo y Tevez, fueron los once elegidos por José Néstor Pekerman. ¿Quién esperaba su chance en el banco? Lionel Scaloni. Quién te ha visto y quién te ve, 16 años después...

¿Cuál es la expectativa del pueblo croata antes del partido contra Argentina?, ¿hay optimismo de llegar a la final?

Por supuesto, cuando vencés a Brasil en la Copa del Mundo debés ser optimista. Es la segunda semifinal consecutiva en un Mundial para Croacia y otra vez queremos llegar hasta la final, si es posible. Los fanáticos son optimistas, pero el equipo y el entrenador son humildes como siempre. Croacia no le teme a ningún oponente.

Croacia ganó sólo un partido de los cinco que disputó hasta ahora, pero demostró que es muy difícil de vencer. ¿Cómo llega el equipo y cuáles son sus puntos fuertes y débiles?

La fuerza mental es la característica más importante del equipo. No sólo ahora, sino desde el momento en que obtuvimos nuestra independencia en los 90. Viene arraigado en el pueblo. Es difícil de explicar, pero todo el mundo vio las caras de los jugadores croatas en la tanda de penales, tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. Parece que no tienen miedo al fracaso, pero eso es solo producto de su calidad y unión. Esa es sin duda la fortaleza más importante, literalmente, nunca se rinden. ¿Debilidades? Quizás el cansancio, jugadores clave como Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic no son tan jóvenes y jugaron casi todos los partidos a pleno rendimiento. Pero de eso se habló también ante Brasil y jugaron un gran partido.

Modric debutó en Croacia hace 16 años, en marzo de 2006, precisamente ante Argentina. Ese mismo día Messi marcó su primer gol en la selección. Son los dos jugadores más emblemáticos de ambos equipos y se conocen mucho, ¿qué podés decir de ellos?

Sí, es una coincidencia increíble, estuve en aquel amistoso de Basilea en 2006. No hay nada nuevo que decir de ellos, sólo confirmar que quedarán retratados como dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Jugaron tantos partidos importantes uno contra el otro, ya son el legado del fútbol mundial.

¿Qué armas tiene Croacia para lastimar a Argentina?

El plan de juego de Croacia será muy diferente al de hace 4 años cuando vencieron 3-0 a Argentina en la fase de grupos del Mundial de Rusia. Tratar de cortar lo más posible a Messi con el balón y buscar desgastar la agresividad y el movimiento constante de Argentina. Croacia no se apresura a nada, tiene paciencia y demostró que puede jugar 180 minutos si es necesario. No le teme a eso.

En Bangladesh el pueblo sale a la calle cada vez que juega Argentina y lo mismo se replica en otros países. Y en Qatar, es local en todos los estadios, con miles de hinchas cantando todo el partido, ¿cómo se ve eso desde afuera, la pasión con la que se vive el fútbol en nuestro país?

Aquí en Croacia tenemos un gran aprecio por todos los deportistas argentinos, no sólo por el fútbol. Y muchos croatas toman a Argentina como su segundo equipo favorito en la Copa del Mundo. Parece que tenemos muchas características similares como nación. Ambos somos apasionados por los deportes, y por el fútbol en particular, y somos oponentes difíciles de vencer sin importar quién juegue. En Croacia, Messi es querido como jugador y personaje y mucha gente quisiera que se consagre campeón, si es que Modric y Croacia no pueden serlo. Sería una final de ensueño Croacia contra Argentina para muchos croatas, lástima que se cruzaron en semifinales.

thumbnail_Jurisic 2.jpg

Croacia, una película de terror

Bernad Jurisic escribió una columna de opinión sobre la actuación de Croacia en la victoria sobre Brasil en los cuartos de final del Mundial de Qatar. El siguiente es un extracto de esa nota:

Es el 12 de diciembre y Croacia aún no ha perdido un partido en el Mundial de Qatar.Esta Croacia, la de Dalic, se parece a un personaje de alguna película de terror al que le disparás, golpeás, atropellás con un auto, lo arrojás a un abismo, lo aplastás, lo cortás en pedazos, pero en la siguiente escena se regenera a sí mismo en tu sala de estar para quedarse con tu alma.

En los últimos 24 años desde que apareció de forma independiente en la escena del fútbol mundial, la selección croata jugó tres veces en las semifinales de la Copa del Mundo. Igual que Brasil. Más que Argentina. Más que Italia. Más que España. Más que Portugal. Más que Inglaterra.

Tras el triunfo ante Brasil, Dalic se permitió unos segundos de “respiración”, dirigiéndose a muchas personas que le han estado criticando en los últimos días, con supuestos análisis de su peso futbolístico. Es inconcebible la arrogancia de que alguien sin ninguna experiencia futbolística ni de lo que sucede en el vestuario en absoluto, sentado cómodamente en un sillón frente al televisor, se atreva a enseñarle a cualquier entrenador y le explique qué está haciendo mal y cómo debe configurar y ejecutar el juego.

A mí también me molesta, y no conozco personalmente a Dalic ni tengo ningún motivo para ser su abogado. Desde “Dalic, ignorante, Juranovic es criminal”, hasta “Juranovic se comió aVinicius”. De “Dalic, ignorante, Livakovic es un agujero”, a “Liva, salvador”. Desde “Dalic, ignorante, por qué juega Kovacic”, hasta “Kova, leyenda”. Desde “Dalic, ignorante, Petkovic es un jugador menor”, hasta “Petkovic, gracias”.Y todo esto en menos de medio tiempo.

Alguien ha puesto a todos esos jugadores en un estado que, después de recibir un gol, incluso en el minuto 105, incluso contra Brasil, no pierden la cabeza, no pierden el ánimo, no miran hacia atrás, sino hacia adelante.

Los argentinos saben que Croacia es uno de los peores rivales que pueden enfrentar en el camino al título.Y descubrirán que ese equipo se convierte en un acorazado difícil de superar.