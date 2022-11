Messi: "El equipo salió fortalecido del penal que erré"

El capitán argentino se mostró feliz y tranquilo por la victoria, pero no ocultó su bronca por el penal que falló, aunque consideró que eso le dio fuerzas al equipo para encarar el segundo tiempo.

Lionel Messi estaba tranquilo, feliz, tras el triunfo de la selección argentina frente a Polonia, que le dio la clasificación a los octavos de final del mundial donde el próximo sábado se verá las caras con Australia, que terminó segundo en el grupo D. Pero más allá de esa felicidad, Lio mostró su bronca por no poder anotar un gol en las dos ocasiones claras que tuvo, en el penal que le contuvo el arquero polaco, ni en la otra que no pudo definir bien.

"Tuve la oportunidad pero erré el penal, y después en un pase atrás de Enzo (Fernández). Me quedé con bronca por el penal, pero el equipo no solo que no se cayó sino que salió fortalecido en el segundo tiempo de ese error mío", reconoció Lionel Messi, ni bien había terminado el partido.