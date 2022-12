Macri: "Que me tilden de mufa me resbala, porque vengo aguantando la agresión del kirchnerismo desde 2003"

El ex presidente Mauricio Macri habló de quienes lo acusan de influir negativamente con su presencia en el Mundial de Qatar y lo atribuyó a los ataques de sectores kirchneristas. "Lo tomo con que están definitivamente mal de la cabeza. A mí me resbala porque gané 17 campeonatos con Boca y muchos no jugamos bien, tuvimos suerte", retrucó en diálogo con Ari Paluch en Radio Rivadavia.

"No creo en las cábalas. Creo que esto es mucho más grave, es algo más profundo, propio del populismo de buscar generar la ignominia de alguien que piensa distinto. Que me tilden de mufa, me resbala, no me importa nada porque vengo aguantando la agresión del kirchnerismo desde el 2003 para acá, pero es grave porque hacen esto con todo el que piensa distinto y generan que la gente no se anime a expresar lo que piensan", agregó.