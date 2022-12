Scaloni confirmó a De Paul como titular y Ángel Di María irá al banco ante Países Bajos

Durante los días previos no hubo muchas pistas sobre cómo formaría el equipo. Uno de los casos que generaron dudas es el del rosarino Ángel Di María, que hace unos días tenía una sobrecarga muscular en el cuádriceps de la pierna derecha y por ese motivo no jugó contra Australia. Es más: aunque estuvo en el banco, el cuerpo técnico conducido por Lionel Scaloni ya había tomado la decisión de no incluirlo, aun cuando en algún momento del partido pudiera necesitarlo.

Ahora, pese a que Di María entrenó con normalidad los últimos días, Lionel Scaloni confirmó que tampoco lo incluirá como titular ante Países Bajos.

El otro caso es el de Rodrigo De Paul, que sufrió un tirón en la primera práctica con vistas al choque ante Países Bajos y generó incertidumbre en el cuerpo técnico y el plantel argentinos. Sin embargo, Lionel Scaloni lo mantiene como titular en el medio campo junto a Enzo Fernández y Mac Allister. De esta manera, quien queda afuera del equipo otra vez es Paredes.

En algún momento también se especuló con la posibilidad de que el otro rosarino del plantel, Angel Correa, fuera el elegido para jugar en la posición de Di María, aunque esa posibilidad finalmente fue descartada. Correa también estará en el banco.