Lionel Messi: un emblema de la fragilidad transitoria de la belleza humana

Puede agregar advertencias a eso. Los mayores de 50 años tendrán sus recuerdos. Messi no se retirará en el instante en que termine su Copa del Mundo, pero esta es la etapa que claramente le importa más. Agregue uno o dos títulos de la Ligue-1, incluso una Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, y apenas se registrará en su legado. Agregue la Copa del Mundo y esa última objeción sobre él desaparecerá. Cada uno de sus partidos en esta Copa del Mundo es un emblema de la fragilidad transitoria de la belleza humana, de la eterna marcha del tiempo.

No es de extrañar que el campo de Argentina esté perpetuamente tan tenso. No es de extrañar que haya tal sensación de anhelo. No es de extrañar que haya tal sensación de comunión ansiosa entre el equipo y los aficionados. Pero lo que nunca ha quedado claro es si esa energía emocional sostiene a la Argentina o la suprime. ¿Con qué frecuencia pueden ir al pozo? ¿Con qué frecuencia pueden terminar los juegos emocionalmente agotados y recuperarse para volver a jugar?

Los patrones siempre están ahí si los buscas. Para Argentina, no se trata solo de Messi, sino de la era, el espíritu que representa. Fue en Qatar en 1995 que José Pekerman llevó a Argentina a su primera Copa Mundial Sub-20 desde 1979, iniciando una racha sin precedentes de cinco éxitos en siete torneos. La esperanza, la expectativa incluso, había sido que esa racha dorada los llevara al éxito en la categoría absoluta, pero entre las Copas América de 1993 y 2021, Argentina no ganó nada. Solo quedan en la plantilla tres jugadores que formaron parte de aquellos éxitos juveniles: Messi, que ganó en 2005, y Papu Gómez y Ángel Di María, que ganaron en 2007.

Y, sin embargo, permanece la influencia de Pekerman, quien creía que no solo estaba desarrollando a un jugador sino a una persona y cuyo enfoque era mucho más holístico que centrarse simplemente en el fútbol. Fue él quien, como seleccionador nacional, seleccionó a Messi para su primer Mundial senior en 2006, mientras que el actual técnico, Lionel Scaloni, y dos de sus asistentes, Pablo Aimar y Walter Samuel, formaron parte de la plantilla de Pekerman que ganó la Sub- 20 Mundial de Malasia en 1997. Fue en Qatar donde efectivamente comenzó esta era del fútbol argentino y el sueño, 27 años después, será en Qatar donde alcance su gloriosa apoteosis.

Pero eso exige la inspiración de Messi. Siempre ha sido un jugador que trabaja a su propio ritmo y, a medida que envejece, la tendencia a deambular casualmente evaluando las debilidades de la oposición se ha vuelto más pronunciada. Hace ocho años, al comienzo de su reencarnación como pragmático, Louis van Gaal detuvo con éxito a Messi en una semifinal de la Copa del Mundo al hacer que Nigel De Jong lo marcara. Pero Messi en estos días es más difícil de captar, un duende que flota en la periferia del juego hasta que llega el momento adecuado. Puedes marcar a un hombre; mucho más difícil marcar un fantasma.

Hablar de sus bajas estadísticas de carrera no tiene sentido: es sui generis, un jugador que solo puede funcionar operando a un ritmo supremamente bajo. Puede significar que sus compañeros de equipo tienen que compensar su falta casi total de trabajo defensivo, pero también significa que la oposición tiene que adaptarse; él no está donde debería estar, a menudo apenas involucrado en ataques hasta que de repente, letalmente, está.

¿Hubo algo cuando Messi recogió el balón después de 35 minutos? No parecía gran cosa, no para los mortales. Pero una pausa momentánea fue suficiente para lanzar a Nathan Aké y crear una apertura, a través de la cual Messi deslizó un pase en profundidad, absurdo en la concepción, perfecto en la ejecución. Antes de que nadie más hubiera registrado la posibilidad de una posibilidad, Messi había encontrado a Nahuel Molina con un pase tan perfectamente ponderado que el lateral derecho casi se vio obligado a marcar.

Incluso con la estética de Jack y las habichuelas mágicas del portero holandés Andries Noppert que intentaba mentalizarlo, un penal habría sido una forma mundana de ganar el juego, al contrario de la forma en que esta Argentina siempre ha vivido al borde del abismo.

Para ellos en este torneo, el único lugar para el corazón está en la boca. Argentina incluso podría haberlo ganado fácilmente dado que Messi desbloqueó dos veces a los holandeses en la segunda mitad solo para que la torpeza de sus compañeros lo decepcionara.

Pero preguntar qué podría hacer en un mejor equipo es perder el punto. Que Diego Maradona inspirara a un equipo que distaba mucho de ser un mundialista fue su gran gloria. Algo similar, justo al final de la era que comenzó en Doha hace 27 años, podría ser todavía de Messi.