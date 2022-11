Lionel Messi, la figura que se ilusiona: "No podemos bajar los brazos ahora"

Lionel Messi, la figura en el triunfo de Argentina contra México, se mostró mesurado en sus declaraciones pospartido, pero no se privó de demostrar la alegría que sentía por la victoria lograda. “No podemos bajar los brazos ahora”, tiró Leo en relación a lo que acababa de suceder ante el equipo del Tata Martino, pero mirando también lo que será el choque del próximo miércoles contra Polonia.

"No importa de que país sean, en Qatar todos quieren que gane Messi"

Y agregó: “Después, por el resultado, la euforia y la necesidad se hizo el partido como se hizo, pero había que ganar para acomodarnos”.

Messi2.jpeg Con el corazón: Messi apareció en el momento justo y con un zurdazo letal le dio vida a Argentina en Qatar 2022. AP

Argentina necesitaba meterse nuevamente en el Mundial y cumplió con creces contra México. En ese sentido Messi advirtió: “Nos costó mucho en el primer partido hacer lo que sabemos, sobre todo porque hay muchos chicos que juegan su primer Mundial. No son excusas, pero no salimos como teníamos que salir. Así y todo contra Arabia Saudita fueron dos jugadas aisladas que nos hicieron perder el partido, porque tuvimos muchas situaciones que por centímetros no pudimos ponernos 2 a 0, lo que hubiese significado que el partido fuera otro. Hoy había que ganar porque había arrancado otro Mundial para nosotros”.

Después de Arabia Saudita el capitán argentino declaró que esta selección no iba a dejar tirada a la gente y ahora, de cara a Polonia, tuvo un discurso similar. “A la gente le digo lo mismo, no podemos bajar los brazos ahora. Ahora es esto. Nosotros nos pusimos así y tenemos todas finales. La respuesta de la gente fue buena, sabíamos que iba a ser así y creo que nosotros también le cumplimos. Llevamos mucho tiempo juntos de la mano y por eso se consiguieron muchas cosas muy lindas”.

Y para despejar dudas sobre una lesión se dijo podía tener, Messi comentó: “No sé por qué se dijeron tantas cosas. El otro día se hablaba tanto del tobillo, pero no tenía nada y justo en la última jugada me lo doblé. Pareció a propósito. Siempre estuve bien y por eso entrené siempre a la par del grupo”.