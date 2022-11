Lionel Messi: "Me siento bien físicamente y no tengo ningún problema"

"Me siento muy bien físicamente. Llego en un buen momento. No tengo ningún problema". La primera frase de Lionel Messi no hizo otra cosa que despejar cualquier interrogante en cuanto a su situación y que había alertado horas atrás cuando entrenó aparte del grupo. "Entrené diferenciado porque tenía un golpe, pero no hay nada raro", agregó.