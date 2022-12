La sensación es que a Argentina esta vez no se le escapa

Fueron muchas las decepciones desde México 86 a esta parte, tantas que equipos con nombres propios de mucho peso sufrieron el escarnio público en cada final que perdieron o en algunas otras ocasiones en las que se ni siquiera se llegó a la definición. El aura de esta selección es otra. La sensación en la previa es que se está en presencia de un equipo que no se lava las manos o que si se las lavó, se sacó todo el jabón de las mismas para que esta vez la Copa del Mundo no se le escape. Una Copa América no se asemeja ni por asomo a un Mundial, pero ahí hay otro antecedente inmediato a partir del cual creer. El golpe del debut dolió, pero sirvió para despabilar a un equipo que ya demostró que tiene todo para romper con el maleficio mundialista que lo persigue desde hace 36 años. Esta Argentina juega para confiar que esta vez no se escapa.