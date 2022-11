Gerardo Martino: "Veo a España como gran candidata a ganar el Mundial"

“A veces ganar jugando de una forma tan estética es mucho más difícil que ganar de casualidad; pero yo lo veo como una gran candidata”, completó.

Martino se mostró contrario al argumento de que amparó los malos resultados en “excusas” ya que, en su opinión, le “parece mediocre” a la vez que ponderó el hecho de tener, “a diferencia de otras selecciones”, “posibilidades” de estar en octavos de final del Mundial.

“No hay necesidad de excusas. Nosotros tenemos la necesidad de ganar un partido. Este grupo nunca puso excusas, a veces nos toca describir las realidades. Cuando uno dice que jugamos bien 60 minutos es porque lo hicimos. Nosotros tenemos que darle respuesta a todo el pueblo mexicano. Refugiarse en la excusa me parece mediocre”, dijo en rueda de prensa.

“Va a haber mucha gente de Arabia y también de México. Ahí va a estar pareja la cosa. Es un partido decisivo y lo que tenemos que hacer es utilizar la posibilidad de que nos brinda el Mundial de llegar al tercer partido con vida. A diferencia de otras selecciones, nosotros tenemos nuestras posibilidades”, completó.

Un ‘Tata’ Martino que fue cuestionado en varias ocasiones por la ausencia de gol de México, tras encadenar 384 minutos sin marcar en partidos de un Mundial.

“En este momento, reviste más importancia porque necesitamos de los goles para el partido de mañana. Lo que ha sucedido en el último año es de características diferentes, porque hemos tenido a nuestros jugadores de ataque con problemas físicos. Además, como los problemas defensivos no son exclusivamente culpa de los defensores; la falta de goles no es solo culpa de los delanteros. Con Paraguay, llegando a cuartos de final, marcamos dos goles, y los dos centrocampistas”, declaró.

“Hace 15 días metimos cuatro goles. ¿Es esto un argumento? No lo sé. Podemos generar 14 ocasiones y no marcar, hacer seis y marcar cuatro goles… a mí me ocupa que la construcción de juego se traduzca en ocasiones de gol. Eso sí, no me parece que haya que ser tan pesimistas en la falta de gol”, añadió.

Eso sí, el técnico de México aseguró que no va a hacer nada para cambiar lo que no hayan practicado en los entrenamientos.

“Cualquier cosa de la que veamos mañana, marcada por la necesidad del partido y que tendrá que ver con la conformación del equipo siempre estará entrenada. Puede no verse en un partido, pero siempre estuvo trabajado. No entra en mi pensamiento armar esquemas donde los jugadores sientan que no tienen las herramientas para poder ejecutarlos”, aseguró.

Además, analizó dónde puede estar el punto de mejora de su equipo.

“Probablemente, desdoblar mejor y más. Que los volantes se incorporen mucho más llegando al área rival, que hagan lo mismo los laterales… son cosas que normalmente hacemos y que estaban pensadas para el partido contra Argentina", comentó.

El técnico destacó además que Arabia Saudí, su rival este miércoles en el último partido de la fase de grupos, está “muy trabajado en el achique de líneas”.