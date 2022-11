Enzo Fernández, el pibe que enamoró a los argentinos con su golazo: "Esto es para ellos"

Tranquilo, aún sin poderlo creer, Enzo Fernández no ocultaba su emoción y su alegría no solo por el triunfo de Argentina sobre México que reposiciona al equipo de Lionel Scaloni luego de la derrota inesperada ante Arabia el el debut en el Mundial de Qatar, sino por el golazo que marcó, que dedicó a todos los argentinos . "Estos es para ellos", dijo el futbolista surgido en River y que pasó por Defensa y Justicia para luego volver -hoy se desempeña en el Benfica de Portugal- les dijo a todos los argentinos que no solo legaron hasta Doha sino a los que estuvieron sufriendo en sus casas este sábado.