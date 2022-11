—¿Sos de los hinchas de Newell's que no se permiten halagar a Angel Di María?

—No, Fideo es un luchador, lo ayudaba al viejo a llevar carbón cuando era chiquito. Pero además es un crack, imposible no quererlo, se bancó que en la selección lo criticara toda la prensa. Tiene una humanidad inmensa, es un fenómeno.

La respuesta a La Capital la dio Matías "Mat" Spiaggi, desde Barcelona, donde reside hace dos años. Uno de los tantos hinchas rosarinos de la selección que andan por el mundo. Músico, actor, Dj de electrónica, quien dobló la voz del actor uruguayo Daniel Hendler en la película "Petit Fleur" (Pequeña Flor), de Santiago Mitre. Allí Hendler hace de José, un rosarino en Francia y Matías es quien le quita todas las "s" a sus palabras.

Además, hasta este último viernes Mat trabajó para TikTok y desde su casa como moderador de contenidos. Pero terminó su período de prueba y no le renovaron el contrato, ni a él ni a varios.

"Un bajón", reconoció. Sin embargo eso no le impedirá sentarse en su casa con amigos, este martes a las 11 (hora de Barcelona) frente al televisor para ver a Argentina contra Arabia. Es más: ya tiene la albiceleste puesta.

"Acá hay una cantidad de argentinos impresionante, hay filiales de casi todos los clubes que este martes se van a juntar en un boliche del puerto para ver a Argentina contra Arabia por pantalla gigante, pero yo lo veré en casa con amigos, por cábala y para disfrutarlo tranquilo", dijo Matías antes de recordar que cuando Argentina ganó la Copa América "fue realmente hermoso ver a miles de compatriotas festejando en el Arco de Triunfo, te sentís un poco más en casa".

Matías dice que el fútbol allá (refiriéndose a Europa en general y a Barcelona en particular) es completamente otra cosa a lo que se vive en Argentina y en Rosario. "Acá es un espectáculo, como ir a ver una obra de teatro; tiene mucho estilo, y los cánticos son muy simpáticos. Pero, para mi gusto, al fútbol europeo le falta pasión, a nosotros allá nos cala mucho mas hondo, hay mucha locura hermosa y también de esa que termina siendo un arma de doble filo, la locura que se transforma en violencia y termina por arruinar todo", analizó.

Ser rojinegro, una puerta

Este rosarino de 35 años de edad partió de Rosario para visitar a su mamá que vive en un poblado israelí inhóspito, en medio del desierto y con apenas 300 habitantes llamado Kibutz Tlalim. Allí ella da clases de arte y crea muñecos.

Ser del rojinegro fue una "puerta" que se le abrió en ese territorio.

"No sabía hebreo y no tenía los papeles en regla —recordó— pero probé suerte en el único bar del lugar donde el cocinero, Fernando, no solo era argentino sino rosarino y de Newell's, nada menos".

Lo contrataron inmediatamente y allí trabajó seis meses en la cocina conectada por la radio directamente con el estadio Marcelo Bielsa y las canchas visitantes donde jugaba su equipo del alma.

Tras ahorrar un poco de dinero partió a España, en enero de 2020, allí donde Messi se construyó como ídolo mundial: Barcelona.

"Al llegar me recibió la pandemia, fueron dos años extremadamente duros, pero tuve la suerte de encontrar grandes amigos y artistas como Rocco.fx y Fede Possef donde juntos y de a poco fuimos construyendo muchas cosas. Hoy por hoy vivo en una gran casa con un estudio que comparto con otros amigos y colegas (Djs Agus Garcia y Agus Disarli); ahora tengo bastantes fechas, preparo un show cantando en vivo, y un EP con mi música que saldrá por un sello muy importante de aquí el año que viene".

Mat dijo también haber tenido "suerte" en la actuación cuando lo llamaron de un estudio para doblar para España a Hendler en la película "Petit Fleur", que próximamente estará en los cines y plataformas. "Es un peliculón" aseguró.

Ahora bien, de su presente y el partido de este martes, viajó en línea directa y sin escala a Rosario y reconoció que "extraña muchísimo".

Dijo que "Rosario es hermosa" porque es el lugar donde están su "familia, los asados, los amigos" y donde ubica a una familia más: la musical.

Para él, el MUG (Movimiento Unión Groove) "cuenta con una calidad de bandas y de artistas de todo tipo, con un talento y una fuerza inigualables". Y además está "la movida electrónica", un género que como el fútbol local está "en un altísimo punto, con Djs de la ciudad recorriendo el mundo".

Por eso sobre el partido de mañana, el del próximo sábado contra México y los de las fechas siguientes de este Mundial, Matías no duda. Tiene el pálpito que "la Scaloneta tocará su mejor música, jugará su mejor fútbol" y "casi seguro" se quedará con la Copa.