El lamento de la mujer de Cristiano Ronaldo por su marido

"Enhorabuena Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti", escribió la modelo.

Georgina hacía referencia al comienzo del partido, cuando la mayoría de los fotógrafos miraba a Cristiano en el banquillo y no a los titulares, algo que ella misma filmó e incluyó en la publicación.

Portugal aplastó el miércoles a Suiza en octavos de final del Mundial de Qatar (6-1), en un encuentro en el que Cristiano empezó en el banquillo y no saltó a a la cancha hasta el minuto 73.

"Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre", comentó Georgina, que vio el partido en el estadio.

Durante el duelo, el público del recinto de Lusail tributó una gran ovación al exjugador del Real Madrid cuando entró en el calentamiento y gritó "Ronaldo" varias veces antes y cuando saltó al césped.

Georgina terminó su mensaje con una aparente crítica velada al seleccionador luso: "Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando (Santos) sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más".

Cristiano Ronaldo, de 37 años, estuvo involucrado en una nueva controversia por mostrar su descontento al ser sustituido durante el partido Portugal-Corea del Sur de la fase de grupos del Mundial de Qatar.

"Tienes una prisa del carajo para echarme, ¡joder!", le habría dicho el delantero luso al técnico Fernando Santos, quien inicialmente atribuyó el comentario a una disputa con un jugador surcoreano.

Santos, en rueda de prensa, reconoció el lunes que no le gustó "nada" el gesto: "Primero, en la entrevista 'flash', yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me gustó nada, no, no me gustó para nada".

El técnico descartó cualquier malestar con su jugador, pero en el partido de octavos contra la selección helvética no lo puso de inicio por una "cuestión estratégica", afirmó.

Con la victoria ante Suiza, Portugal asegura su presencia en cuartos de final, en los que se enfrentará a Marruecos el próximo sábado. EFE