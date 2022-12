El Kun Agüero se divirtió con Messi, Papu Gómez, Paredes y De Paul en Twitch

El ex Manchester City 'streameo' mediante Twitch junto al astro argentino y parte del plantel. Le pidieron algo de sponsors y él prometió pases VIP para Disney. Messi dijo que lo extrañaban a él y a Lo Celso.

El ex delantero de la elección argentina Sergio "Kun" Agüero llevó adelante un streaming, mediante la plataforma Twitch, con Lionel Messi como invitado especial previo a lo que será el encuentro de la Argentina ante Países Bajos el próximo viernes por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

En una charla distendida, el ex Manchester City y streamer argentino prendió su canal de Twitch alrededor de las 16, como hace habitualmente, y presentó al invitado especial de la jornada que terminó siendo Lionel Messi.

Luego, se terminó sumando Alejandro "Papu" Gómez, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes junto al histórico masajista de la selección argentina, Marcelo D'Andrea.

“Yo creía que me iba a quedar como a David Beckham”, dijo el Papu refiriéndose a su nuevo corte de pelo y desató la risa de Messi y Agüero que eran los presentes hasta ese entonces.

En otra parte del diálogo, el Kun Aguero les preguntó en dónde están y Messi contestó "en nuestra pieza", en alusión a que en las concentraciones -hasta la última de la Copa América- Lionel compartía la habitación con el ex Manchester City.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1600581739788660737 ¡MOMENTO TOP TOTAL! Se sumaron De Paul y Paredes con Leo Messi, el Kun y Papu en vivo por ESPN. ¿Cómo terminó? Claro, todos completamente tentados.#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/ozFCbqWUHF — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 7, 2022

Luego Messi le dijo, en tono gracioso, al Kun que lo veía “más groso”, a lo que Agüero respondió que era por la ropa suelta que estaba usando y, después, el mismo Agüero mostró el dispositivo que le instalaron en el pecho para controlar el funcionamiento de su corazón luego de la arritmia cardíaca que lo retiró del fútbol profesional.

"Podés creer que el médico me manda un mensaje: 'tuviste una arritmia ventricular el 8 de junio', y yo le digo: '¿Y ahora me decís? Pasaron seis meses" contó el ex delantero surgido de Independiente y agregó que comenzó a buscar en los chats para ver que había hecho ese día, hasta que su novia Sofía encontró que "había jugado al fútbol".

Con suma preocupación Messi le preguntó: "¿Te contrala el médico?", a lo que el Kun respondió: "Si, yo tengo un polar que me marca la gráfica y con eso ellos (los médicos) ven si va bien o si hay un corto circuito por ahí".

Por último llevó a tranquilidad al capitán de la selección argentina y a todos sus seguidores: "Pero igual estoy bien. En algún momento cantaremos flor, esperemos no ahora", bromeó.

Luego los jugadores le pidieron a su ex compañero que les consiguiera algo de sus sponsors y Agüero les dijo que iban a tener pases VIP durante tres años a todos los parques temáticos de Disney.

“Te queremos mucho y te extrañamos. A vos, a Gio (por Giovani Lo Celso), y sabé que siempre están acá”, le dijo el astro del PSG al ex Manchester City sobre el final del streaming luego de que el Kun dijera que les deseaba lo mejor para el partido del viernes ante Paises Bajos y se mostrara emocionado al dialogar con sus ex compañeros.

Finalmente, terminaron agradeciendo a las 245 mil personas que estuvieron mirando el Twitch en vivo y recordaron que el récord anterior había sido una charla con Messi durante la pandemia con 80 mil personas.