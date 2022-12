El abrazo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul fastidió a Camila Homs: "Nada pa decir"

Y como asegura la máxima extendida en la prensa de corazón: si había foto, había video , y poco después de que se conociera la imagen del tierno abrazo entre Tini y De Paul se conoció el video del encuentro de la pareja . Es, a todas luces, un momento largamente esperado por ambos, sus expresiones, sus gestos, la calidez de la situación no dejan dudas de que tenían muchas ganas de verse y que cuando lo hicieron dieron rienda suelta a su pasión.

Los posteos echaron por tierra los rumores de crisis en la pareja que circularon antes del Mundial Qatar 2022 y que ahora, ante las buenas nuevas, quedó claro que eran infundados. Sin embargo, el reencuentro no convenció a todos, Camila Homs, ex esposa de De Paul, sorprendió con un enigmático video en el que le hacía un gesto obsceno a la cámara. Si bien no específico a quién iba dirigido, se especuló que era parala pareja feliz.

Homs compartió una selfie con cara de fastidio y escribió: “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”. Después, posteó un video sin sonido donde se la puede ver tirando un beso a cámara para terminar haciendo “fuck you”. No lo nombró, pero sus seguidores, que así lo hicieron saber en los comentarios de la foto, dieron por hecho de que iba dirigido a De Paul. Algunos lo festejaron y otros las tildaron de "tóxica".

Uno de sus seguidores la criticó con dureza: “Qué dolida insoportable”, a lo que otro de los fans de la joven le respondió: “¿Dolida? El padre de los hijos hace 90 días que no ve a sus hijos. Desde fines de agosto, llega y lo primero que hace es ir a ver a la novia, que hace 15 días estuvo con ella. Es un asco repugnante que las mujeres no apoyemos a Cami Homs como madre”.

Cómo fue el reencuentro de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se reencontraron este martes. El futbolista se acercó al Campo Argentino de Polo, donde la cantante está preparando sus shows del 22 y 23 de diciembre.

Rodrigo De Paul y Tini se reencuentran

Feliz del volver a ver a su novio, la artista compartió una tierna foto donde se los ve frente a frente, sonrientes y mirándose a los ojos. Lejos de los trascendidos que indicaban que esperaban el final del Mundial de Qatar 2022 para anunciar la separación, los jóvenes se muestran más enamorados que nunca.

El posteo no pasó inadvertido entre los miles de seguidores de Tini que celebraron el amor entre emojis de corazones y mensajes de cariño. “Fotón”, “Son hermosos” y “Los amo”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

