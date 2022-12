Dibu Martínez, el héroe en los penales: "Atajé dos y podría haber atajado alguno más"

"No pude ayudar a los muchachos en los 90 minutos, que estaban cansados, pero los pude ayudar en los penales". La rubrica inconfudible es el Dibu Emiliano Martínez, el héroe de la clasificación a la semifinal del Mundial ante Países Bajos al atajar dos de los cinco penales que le patearon, que le permitió a la selección argentina imponerse por 4-3 en la definición por penales, tras igualar 2-2 en los 90 minutos y en tiempo suplementario.

"Tengo una emoción bárbara, lo hago por los 45 millones de Argentina. Es un país que nunca la pasa bien desde lo económico. Una alegría a la gente es lo más satisfactorio que tengo en este momento", sentenció el Dibu, con la voz entrecortada y un poco disfónico de lo que había gritado en el desahogo tras la victoria.

Respecto al cierre del partido, el arquero argentino comentó: "me llegan dos veces y no pude hacer nada. N sé que cobra el árbitro, que dio 10 minutos de adicional, quería que nos empaten. Es el peor árbitro de la copa lejos", al tiempo que reflexionó que "los muchachos estaban cansados en el final de los 0' minutos y no los pude ayudar, pero le tenía que ayudar en los penales. Gracias a Dios ataje dos y podría haber atajado alguno más".

Sobre cuáles habían nsido las claves de la victoria, el Dibu sentenció: "Porque tenemos huevos, tenemos pasión, corazón, y porque lo hicimos por los 45 millones de argentinos"

Cuando le comentaron que la gente estaba ilusionada, el arquero señaló que "nosotros igualmente".

En el final le preguntaron por Croacia, el rival de la semifinal que este mediodía dejó en el camino a Brasil en la definición por penales. "Dejame disfrutar hoy y mañana analizaremos a Croacia".