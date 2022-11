"Día de Maradona", la llamativa propuesta de Gianni Infantino para recordar a Diego en los mundiales

"Cuando me dijeron que se iba a organizar este homenaje no me lo pensé. Tardé un segundo en aceptarlo", desveló Infantino a lo que agregó que "Hay pocos que hayan supuesto lo que Maradona para el fútbol. Ha sido un gran líder en Argentina y en el mundo".

En el homenaje participaron Alejandro Domínguez como presidente de la Conmebol, Claudio "Chiqui" Tapia como mandatario de la AFA a lo que se sumaron campeones del Mundo como Ubaldo Fillol, Alberto Tarantini, Ricardo Villa, Daniel Bertoni, Omar Larrosa y Mario Kempes -integrantes del plantel de 1978- y Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Claudio Borghi, Ricardo Giusti, Sergio Batista, Jorge Valdano, Carlos Tapia y Héctor Enrique -compañeros en la selección campeona en México en 1986-.