En paralelo, Chapu recibió numerosas muestras de apoyo, entre otros, de María Eugenia "China" Suárez, que indignada salió en su defensa en Instagram: “Los mismos inadaptados de siempre, haciendo lo único que saben hacer: odiar y destilar veneno”. Y añadió: “¿A ustedes les parece? Un chico que lo único que hace es subir videos para que la gente se ría. Esto DEBE cambiar. Te banco y te abrazo fuerte”,

“No escuches, hacé tu camino y abrazá bien fuerte a los que te quieren”, insistió la actriz y cantante, y siguió: “A los tarad... fanáticos del fútbol, como si ese deporte fuera lo más importante, les digo que me deprimen desde lo más profundo del corazón”. Su novio, el rapero Rusherking, la secundó también en redes sociales “Es un JUEGO. Duele perder, sí. Pero, ¿ser agresivos con los jugadores o los hinchas? Déjense de joder”, posteó.

Por su parte, el streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, compartió en su cuenta de Twitter el chat que mantuvo con el comediante Grego Rossello. En intercambio de mensajes hay un audio del Chapu Martínez que confiesa la desesperación que siente por haber sido blanco de una amenaza de muerte. “No sé qué hacer, me pone mal”, se lo escucha decir.

En otro tuit, Coscu pidió a los hinchas argentinos que le den su apoyo al Chapu. "Yo no soy nadie, pero se que tengo llegada… Les pido por favor que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa", escribió el influencer.

"Pónganse a alentar y paren con el odio gratis. El padre del Chapu tiene 70 años, esta que no da más porque teme por la salud del hijo. Tiene un hijo chiquito, y sobre todo pónganse en el lugar de el, que quiso ver un mundial como cualquiera y lo están matando en todos lados. LA GENTE CREE QUE PERDIMOS POR CULPA DE ÉL", añadió Coscu.

"Y a todos los tibios q no saltan, manga de cagones, esto es arbitrario, le puede tocar a cualquiera. A mi me toco y estuve por primera vez en mi vida deprimido, me arruinó el año. Salten.. son los únicos que entienden más q nadie como está sufriendo gratis ese pibe y su familia", concluyó.

En tanto, Chapu, cuya foto en las tribunas del estadio donde este martes la selección perdió con Arabia Saudita se viralizó en redes sociales, dijo: “Mi viejo tiene 70 años, no está para pasar por esto, me hace mierda. ¿Qué está pasando para que me mande un video de 10 minutos? Nunca hizo algo así, ¿sabés cómo tiene que estar para hacer esto?”.

Una de las amenazas recibidas decía “muerto te quiero. Ojalá te maten a piedrazos”. Coscu, atravesado por la angustia del Chapu, sentenció: “Después de escuchar esto, tenés que ser muy gil para putearlo”.