La selección entrenó sin Ángel Di María, que trabaja para recuperarse de la sobrecarga muscular

Lionel Messi y la pelota, durante la práctica de la que no participó Ángel Di María.

No tuvo prácticamente tiempo Lionel Scaloni de preparar el choque ante el combinado oceánico. El miércoles por la noche selló la clasificación para las eliminatorias. El jueves la jornada fue de recuperación, a puerta cerrada, con presencia en el terreno de juego únicamente de los futbolistas que no jugaron ante el cuadro polaco. El resto tuvo trabajo regenerativo. Después, los componentes del plantel se jugaron con las familias presentes en Catar.

Este viernes, horas antes de la cita contra Australia, Scaloni por fin tuvo opción de reunir a todos sus futbolistas. Contó con veinticinco de los veintiséis integrantes de su plantel. Ángel Di María, que tuvo que ser sustituido el miércoles a la hora del partido contra Polonia, trabaja para sanar la sobrecarga en el cuádriceps de la pierna derecha. El escaso tiempo de recuperación complica la presencia del rosarino en el choque de octavos.

El jugador de Juventus estuvo en un campo anexo al principal con uno de los recuperadores de Argentina y no inició con el resto del grupo la sesión en el cuarto de hora con presencia de los medios. Después, la selección albiceleste completó la práctica a puerta cerrada.

Scaloni realizará cambios, aunque no definió en qué zona realizará los movimientos de su once. En el segundo encuentro sustituyó a cinco futbolistas en relación al choque ante México. Y en el tercero realizó cuatro variantes. El preparador dijo que no suele repetir equipo, aunque se mostró totalmente satisfecho del último partido realizado.

El buen rendimiento de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández alejan la posibilidad de variaciones en una zona donde ha tardado en encontrar una terna solvente en compañía de Rodrigo de Paul.

Puede Scaloni realizar modificaciones en los laterales con la entrada de Nicolás Tagliafico en el lugar de Marcos Acuña o en el otro lado, a Gonzalo Montiel por Nahuel Molina. Incluso en ataque. Su última apuesta fue Julián Álvarez. Lautaro Martínez puede recuperar su condición de titular.

La ausencia de Di María obliga al preparador a realizar, al menos, un cambio en relación a los partidos anteriores. El rosarino es uno de los fijos de Scaloni, uno de los pocos que ha sido titular en todos los encuentros jugados hasta ahora por el combinado argentino.

En el choque contra Polonia el atacante del Juventus fue sustituido por Leandro Paredes aunque Scaloni maneja las opciones de Alejandro Papu Gómez que desapareció de las alineaciones de la albiceleste tras la derrota ante Arabia Saudí, y de Ángel Correa que todavía no ha debutado en el Mundial. EFE