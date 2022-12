Alberto Fernández dijo que no se sintió ofendido por el desplante de la selección El presidente dijo que el homenajeado no era el presidente sino los jugadores. "La selección no es mía, ni de la oposición, es de todos", insistió. 21 de diciembre 2022 · 11:47hs

El presidente Alberto Fernández dijo que no está ofendido por el desplante de la selección y se autodefinió como "el presidente de las tres copas".

El presidente Alberto Fernández aseguró que le ofreció a la selección argentina celebrar la obtención de la Copa del Mundo en la Casa Rosada, pero que el plantel "eligió otra cosa". Y aclaró: "No me sentí ofendido porque ayer el homenajeado no era el presidente sino los jugadores, así lo interprete siempre. Ganaron los que jugaron, no nosotros. La selección no es mía, ni de la oposición, es de todos".

“Si la decisión estuvo vinculada a no involucrar el fútbol con la política, me encanta”, insistió Fernández en declaraciones a radio Con Vos, y destacó los festejos de este martes por el triunfo argentino en el Mundial Qatar 2022: "Lo de ayer fue una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina. Se hizo todo en clima de mucha tranquilidad, armonía y paz. No hubo excesos ni abusos".

“Hay muchas especulaciones. Yo soy un futbolero consumado y la verdad es que veo las cosas de otra manera", dijo el mandatario argentino, y añadió: "Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande y querían una celebración relativamente breve. Yo le hice saber a la AFA que si ellos querían tenían la Casa Rosada a disposición de los jugadores, pero ellos eligieron otra cosa”. Embed Celebro el modo en que el pueblo se volcó a las calles para homenajear a nuestra Selección y al equipo técnico



Millones de argentinos y argentinas en las calles, en un diciembre distinto, que quedará para siempre en nuestros corazones. pic.twitter.com/3W0yG07lrq — Alberto Fernández (@alferdez) December 20, 2022 Fernández se definió como “el presidente de las tres copas”, en referencia a la Copa América, la Finalíssima y el Campeonato del Mundo, en un esfuerzo por minimizar el hecho de que fue el único jefe de Estado de la historia argentina que no pudo recibir a un equipo campeón del mundo. Y enfatizó: “Además soy el presidente que desde Néstor (Kirchner) hasta acá que hizo crecer a Argentina durante tres años consecutivos en el medio de todos los que nos pasó”. Consultado sobre las críticas que recibió por haber decretado un feriado nacional para facilitar los festejos de la la selección, señaló: “Me criticaron mucho, pero yo quería que todos fueran a festejar; no existen los feriados parciales, podía hacerlo en una ciudad sí y en otra no, además seguramente muchos rosarinos deben haber estado celebrando en el Monumento a la Bandera; ¿no tenían derecho a hacerlo?”.