El equipo del Observatorio Político Electoral de la Asociación Civil de Estudios Populares (Acep), que tienen a su cargo Jorge Antonio Abboud y Juan Manuel Busto, señalaron que los comicios santafesinos han finalizado con normalidad y con la participación de un porcentaje de aproximadamente el 75 por ciento del padrón electoral.

También señalaron que, si bien el escrutinio provisorio comenzó a desarrollarse a horario en casi todos los establecimientos de votación, se espera que sea largo y complejo por la cantidad de precandidatos que hay en las distintas categorías, por las propias características del sistema de boleta única y porque la gran mayoría de autoridades de mesa son voluntarios designados por los responsables de establecimientos que carecen de capacitación.

Asimismo, recordaron que solo el escrutinio definitivo tiene efectos jurídicos, sin embargo, en la era de la comunicación la transmisión de los resultados del escrutinio provisorio reviste una importancia capital. Es por eso todos los ojos estarán puestos en la nueva tecnología incorporada en el procedimiento de transmisión y difusión de datos, y si la misma es una instancia superadora al sistema anterior y si es o no permeable al error humano y/o informático.

En tal sentido, manifestaron que la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos electorales no es una revolución sino que lo que se busca es una evolución. No obstante, es imprescindible que existan normas y protocolos que establezcan los requisitos mínimos de los sistemas y los mecanismos de control contextual de los mismos, dado que tecnología no reemplaza a los fiscales y apoderados de los partidos, sino que por el contrario debe contribuir a que los mismos cumplan con mayores garantías sus funciones.

Finalmente, observaron que es necesaria una modernización integral del régimen electoral santafesino, por medio de la cual el recuento provisorio y la difusión de resultados deje de estar a cargo del Poder Ejecutivo provincial y pase a manos de una autoridad electoral provincial con autonomía funcional e independencia financiera.