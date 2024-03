Síndrome de Down y los pilares para una vida autónoma

El Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de Emerger, explica que el síndrome de Down es una afección en donde la persona tiene un cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños paquetes de genes en el organismo y determinan cómo se forma el cuerpo del bebé durante el embarazo y después de nacer. Por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas pero quienes tienen síndrome de Down evidencian una copia extra de uno de ellos, el 21. El término médico es “trisomía 21”.

Si bien el síndrome de Down no tiene tratamiento porque no es una enfermedad en sí sino que es una condición natural, hay niños que presentan patologías asociadas, a veces en mayor prevalencia. Son complicaciones relacionadas con su alteración genética: cardiopatías congénitas, problemas auditivos o visuales, anomalías intestinales, neurológicas, endocrinas, etc.