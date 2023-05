Emprender en contextos de incertidumbre

Un emprendedor debería estar continuamente motivado para generar nuevos proyectos, aprovechando todo tipo de información a su alcance, cultivando contactos y relaciones y estar disponible para aprender cosas nuevas que lo lleven a alcanzar nuevos objetivos y buenos resultados. No solo es un buscador de cambios, sino que los provoca él mismo con su forma de emprender, actuar y liderar. No se echa atrás si no alcanzó sus metas, sino que aprovecha la situación para aprender el por qué y redoblar la apuesta. TOLERA LA INCERTIDUMBRE y sabe esperar el momento oportuno para alcanzar sus objetivos.