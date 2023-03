El placer y su vinculación con el cerebro

Podríamos comenzar afirmando lo que el placer no es. No está dado de antemano, no es instantáneo, no es estereotipado y/o categorizable. Pero ¿qué es el placer? Ante todo, como dijimos anteriormente, es un derecho humano. Sin embargo, no solemos tener un gran registro del placer en sí mismo. Entonces, habrá que conquistarlo: salir de la anestesia poblacional donde se pierde la posibilidad de sentir y desear. Esto es algo que se escucha mucho en la consulta sexológica: una desconexión con el placer en la intimidad.

El placer no se puede reducir a una única cosa. Podemos encontrarlo en cualquier estímulo que nos genere una sensación de bienestar, entendiendo que habrá factores o situaciones -generalmente sesgadas y condicionadas por mandatos socioculturales- que nos brindarán menor o mayor placer en algún que otro momento. Por otro lado, habrá situaciones que a algunas personas las estimulen positivamente, mientras que esas mismas características les generan rechazo a otras.

Es verdaderamente complejo, apasionante y desafiante estudiar esto a nivel cerebral. En nuestros cerebros, esa información se almacena como factores estimulantes o inhibidores del deseo. Se trata de un conjunto de redes neuronales llamadas “circuitos de recompensa”, que posibilitan que sintamos algo positivo en relación al placer, que archivemos esa sensación y que deseemos repetir esa experiencia.

Desde la sexología, el cerebro es el órgano sexual más importante que tenemos, pero eso muchas veces no es tenido en cuenta en la consulta médica: ¿Qué pasa con nuestras sexualidades cuando nos dan un diagnóstico de hipertensión, ACV, diabetes, Parkinson? ¿Cómo impacta eso en nuestra salud global? ¿Puede afectar mi deseo la medicación que me dio el médico? ¿Y la forma en que nos vinculamos? ¿Impacta recibir violencia económica, verbal o física en mi salud sexual?

La sexología abordada por la medicina y la psicología debería acompañar estas situaciones como también brindar información para relacionarnos sin mandatos, sin violencias y desde una perspectiva de goce. El primer paso no solo es que las personas comenten sus inquietudes, sino también que los profesionales de la salud detectemos las situaciones que mencionamos antes y ofrezcamos estos espacios a quienes consulten.

Se trata de comprender que el placer es un trabajo a largo plazo. Y también una responsabilidad que va a depender del lugar que cada quien le dé en su vida, en su agenda y en sus proyectos de salud. Podemos pensarlo como la posibilidad de encontrarle una fuga al sistema o al modelo de vida que nos tiene dormidos en términos de placer y bienestar.

Área de Neurociencias y Sexualidad. INECO Neurociencias. Grupo Oroño