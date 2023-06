Educación, creatividad e innovación

Cada vez queda más en evidencia que ya no es posible enseñar como aprendimos, ya no alcanzan los recursos tradicionales de la tiza y el pizarrón para hacer frente a los escenarios complejos de nuestros estudiantes. Las clases no pueden concebirse como extensas exposiciones de los docentes, y las evaluaciones no consisten en sacar una hoja y desarrollar un tema. La educación hoy es interpelada también en sus propuestas académicas y escolares. Demanda de los docentes formación pedagógica, creatividad e innovación.