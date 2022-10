Creatividad e innovación en las Pymes

La CREATIVIDAD es única en cada individuo. No hay fórmulas ni recetas. Ni tampoco se transmite como una regla, una ley o un plan. Es un camino que se recorre empezando por escucharnos a nosotros mismos, en nuestra capacidad de encontrarnos con nuestra esencia y nuestro deseo de transcender en la vida, dejando un aporte a la humanidad. Es un proceso de auto-encuentro para cualquier persona, independientemente de su edad, conocimiento o condición.

Si a esta situación le sumamos una aplicación en un ámbito organizacional, podemos generar una INNOVACIÓN. Una pequeña o mediana empresa puede iniciar nuevos productos, componentes de los mismos, formas de elaboración, proyectos de comercialización, formas de entrega y adaptación, etc. No sólo es una opción, es uno de los caminos que debe intentar una pyme para no quedar fuera del mercado o del sistema productivo, que van siguiendo los pasos de la evolución global.